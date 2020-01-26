21:56
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Cамый мощный на сегодня смартфон создала Realme

Фото AndroidPIT. Realme X2 Pro

Компания Realme создала смартфон, который получил рекордный показатель мощности в бенчмарке AnTuTu. Об этом сообщило издание Android Authority, отметив, что производитель еще не анонсировал данный гаджет.

В приложении смартфон указан как Realme RMX2071. Он набрал 574 тысячи 985 баллов, что превышает предыдущий рекорд в 560 тысяч 217, который установил Xiaomi Mi 10. Оба смартфона работают на базе флагманского процессора Snapdragon 865 с графическим чипом Adreno 650.

Android Authority
Фото Android Authority. Скриншот теста смартфона Realme

Отмечается, что некоторые производители умеют жульничать в бенчмарках, чтобы устройство получало завышенные цифры в замерах производительности. Однако в 2019 году Realme X2 Pro на базе Snapdragon 855+ признали одним из самых мощных гаджетов среди конкурентов. Поэтому поверить в успехи нового гаджета на более современной платформе несложно, отметил портал @hi-tech.

Официальная презентация Realme RMX2071 должна пройти на MWC 2020 в Барселоне в конце февраля.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/141537/
просмотров: 212
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазное стекло для смартфонов придумали американские ученые
Экстремальный смартфон, способный работать на морозе, выпустили в России
Самым прочным в мире смартфоном назвали Google Pixel 3a
Первый в мире круглый смартфон представили на выставке в Лас-Вегасе
Самым продаваемым смартфоном 2019 года стал iPhone XR
В рейтинге мощнейших Android-смартфонов в мире третий месяц бессменный лидер
Смартфонам пророчат скорую «смерть». Их заменят более технологичные гаджеты
Самые мощные смартфоны в мире на конец 2019 года определили эксперты
Лучшие смартфоны 2019 года для селфи выбрали эксперты
Покрытие для смартфонов, убивающее микробы, придумали российские ученые
Популярные новости
Гигантский беспилотник Falco Xplorer совершил первый полет Гигантский беспилотник Falco Xplorer совершил первый полет
Инсайдеры рассекретили внешний вид нового флагмана Samsung Galaxy S20 Инсайдеры рассекретили внешний вид нового флагмана Samsung Galaxy S20
Четыре новых вида акул обнаружили австралийские ученые Четыре новых вида акул обнаружили австралийские ученые
Apple пошла на&nbsp;уступки ФБР и&nbsp;упростила взлом iPhone Apple пошла на уступки ФБР и упростила взлом iPhone
Бизнес
Вакансия. Постпредству АБР в&nbsp;Кыргызской Республике требуется секретарь Вакансия. Постпредству АБР в Кыргызской Республике требуется секретарь
Beeline открывает первый контакт-центр на&nbsp;юге страны Beeline открывает первый контакт-центр на юге страны
Купи флагман от&nbsp;Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в&nbsp;подарок! Купи флагман от Xiaomi, получи беспроводные наушники AirDots в подарок!
Успешное развитие. Как в&nbsp;Ноокате внедрили новый способ очистки улиц Успешное развитие. Как в Ноокате внедрили новый способ очистки улиц
26 января, воскресенье
21:28
Cамый мощный на сегодня смартфон создала Realme Cамый мощный на сегодня смартфон создала Realme
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 27 января: днем будет холодно
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень опасен во всех районах
19:28
Цифра дня. Более 470 миллионов человек в мире безработные и не полностью занятые
19:00
Афиша Бишкека на неделю: танцевальные мастер-классы и интересные лекции