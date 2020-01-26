Cамый мощный на сегодня смартфон создала Realme

Компания Realme создала смартфон, который получил рекордный показатель мощности в бенчмарке AnTuTu. Об этом сообщило издание Android Authority, отметив, что производитель еще не анонсировал данный гаджет.

В приложении смартфон указан как Realme RMX2071. Он набрал 574 тысячи 985 баллов, что превышает предыдущий рекорд в 560 тысяч 217, который установил Xiaomi Mi 10. Оба смартфона работают на базе флагманского процессора Snapdragon 865 с графическим чипом Adreno 650.

Фото Android Authority. Скриншот теста смартфона Realme

Отмечается, что некоторые производители умеют жульничать в бенчмарках, чтобы устройство получало завышенные цифры в замерах производительности. Однако в 2019 году Realme X2 Pro на базе Snapdragon 855+ признали одним из самых мощных гаджетов среди конкурентов. Поэтому поверить в успехи нового гаджета на более современной платформе несложно, отметил портал @hi-tech.

Официальная презентация Realme RMX2071 должна пройти на MWC 2020 в Барселоне в конце февраля.