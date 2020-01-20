Алмазное стекло для смартфонов придумали американские ученые

Американская компания Akhan Semiconductor разработала сверхпрочное алмазное стекло, которое можно применять для производства складных смартфонов. Об этом сообщила «Популярная механика».

Стекло под названием Miraj Diamond Glass изготовлено из наноалмазных материалов и в первую очередь предназначено для производства дисплеев складных устройств. Производитель утверждает, что по сравнению с аналогом от фирмы Corning алмазное стекло в шесть раз прочнее, чем Gorilla Glass. Толщина материала составляет всего 100 нанометров.

Среди характеристик Miraj Diamond Glass заявлено свойство отталкивания жидкостей и жиров, поэтому стекло не требует дополнительной обработки олеофобным покрытием.

Akhan Semiconductor уточняет, что новый материал продемонстрировали нескольким производителям смартфонов, которые одобрили изобретение.