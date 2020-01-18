Экстремальный смартфон, способный работать на морозе, выпустили в России

Российская компания Mobile Inform Group выпустила «неубиваемый» смартфон MIG S6, способный работать в экстремальных условиях — даже на сильном морозе. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

Защищенный смартфон MIG S6 премиального класса ориентирован на работу в суровых климатических условиях: аппарат соответствует классу индустриальной защиты IP67 и способен сохранять работоспособность при температурах от −20 до +60 градусов.

Разработчик позиционирует смартфон MIG S6 как решение для работы на промышленных предприятиях, в добывающей отрасли и энергетике, на транспорте.

Фото Mobile Inform Group. Экстремальный российский смартфон MIG S6

Морозостойкий аккумулятор емкостью 5 000 мАч и система управления питанием обеспечивают работу при низких температурах, а энергоэффективные чипсеты увеличивают скорость и время автономной работы до 20 часов при использовании всех каналов связи.

Смартфон получил экран в шесть дюймов, разрешение 1 440×720 пикселей для удобства работы с текстом и графикой, в том числе чертежами. Аппарат выдерживает падение на бетонный пол с высоты 1,2 метра .

Фото Mobile Inform Group. Экстремальный российский смартфон MIG S6

Аппарат представили в двух версиях: базовая оснащается процессором Qualcomm Snapdragon 450, оперативной памятью 3 гигабайта и накопителем 32 гигабайта, более производительная — Snapdragon 632, памятью на 4 гигабайта и встроенным накопителем на 64 гигабайта.

Аппарат получил основную камеру на 13 мегапикселей с автофокусом и вспышкой и фронтальную — на 5 мегапикселей.

Стоимость базовой версии составляет около 70 тысяч сомов.