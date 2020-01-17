Илон Маск оригинально использовал прокол на презентации автомобиля Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск оригинально использовал прокол его команды во время презентации нового автомобиля компании Cybertruck — выпустил футболку в честь разбитого пуленепробиваемого стекла пикапа. Об этом сообщило издание «За рулем».

Во время демонстрации бронированного пикапа ведущий дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен ударил по стеклу металлическим шаром и оно треснуло. Илон Маск потом долго оправдывался, объясняя, почему так произошло. Но через некоторое время бизнесмен решил и из этого извлечь прибыль.

Футболку, «разработанную для исключительного комфорта и вдохновленную событием Cybertruck», можно купить в официальном интернет-магазине Tesla. Стоит она $35. Цвет — только графит. Сзади официальный логотип Cybertruck, который представляет собой урезанный треугольник.

Фото «За рулем». Футболки от Илона Маска

Со здоровой дозой скептицизма Илон Маск в Twitter заявил, что «футболка пуленепробиваемая и делает вас круче», хотя материал изделия — всего лишь обычный хлопок.