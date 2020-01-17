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Техноблог

Илон Маск оригинально использовал прокол на презентации автомобиля Cybertruck

Фото ВВС. Разбитое во время презентации стекло Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск оригинально использовал прокол его команды во время презентации нового автомобиля компании Cybertruck — выпустил футболку в честь разбитого пуленепробиваемого стекла пикапа. Об этом сообщило издание «За рулем».

Во время демонстрации бронированного пикапа ведущий дизайнер Tesla Франц фон Хольцхаузен ударил по стеклу металлическим шаром и оно треснуло. Илон Маск потом долго оправдывался, объясняя, почему так произошло. Но через некоторое время бизнесмен решил и из этого извлечь прибыль.

Футболку, «разработанную для исключительного комфорта и вдохновленную событием Cybertruck», можно купить в официальном интернет-магазине Tesla. Стоит она $35. Цвет — только графит. Сзади официальный логотип Cybertruck, который представляет собой урезанный треугольник.

«За рулем»
Фото «За рулем». Футболки от Илона Маска

Со здоровой дозой скептицизма Илон Маск в Twitter заявил, что «футболка пуленепробиваемая и делает вас круче», хотя материал изделия — всего лишь обычный хлопок.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/140806/
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