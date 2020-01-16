Самым прочным в мире смартфоном назвали Google Pixel 3a

Фото из интернета. Google Pixel 3a XL и Google Pixel 3a

Зак Нельсон, автор многомиллионного канала на YouTube под названием JerryRigEverything, опубликовал видео, в котором оценил прочность и ремонтопригодность стандартных моделей смартфонов по итогам 2019-го. Об этом сообщил портал RG Digital.

Самым прочным мобильным аппаратом Зак Нельсон назвал Google Pixel 3a, а наименее прочным — Redmi Note 7.

Google Pixel 3a также взял золото в категории наиболее пригодных для ремонта устройств прошлого года. В аутсайдерах по этому показателю Royole Flexpai — складной китайский аппарат. Кроме того, как низкую Зак Нельсон оценил ремонтопригодность флагманов Apple.

Звание самого красивого смартфона изнутри получил Samsung Galaxy A80, а призы в категории самых инновационных девайсов добыли ZTE Nubia Z20 (благодаря экрану на тыльной стороне), Blackview Max 1 (оснащен проектором) и Samsung Galaxy Fold (складной экран).

Самый прочный смартфон 2019-го можно приобрести примерно за 26-28 тысяч сомов.