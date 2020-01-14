Электромобили Tesla научат «разговаривать»

Глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter о планах компании научить электрокары «разговаривать» с пешеходами. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

По планам предприятия «общаться» автомобили будут с использованием внешних динамиков.

Илон Маск поделился видео, на котором проезжает Tesla Model 3, проигрывая запись голоса.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa — Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020

На данный момент неясно, чем именно будет данная функция, как и в каких случаях будет использоваться. Впрочем, на вопрос пользователя Twitter о том, станут ли ее использовать в охранном режиме Sentry Mode, недавно добавленном электромобилям Tesla (он включает запись с камер машины при детектировании движения рядом с ней), Илон Маск ответил утвердительно.