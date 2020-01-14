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Техноблог

Электромобили Tesla научат «разговаривать»

Фото Tesla. Tesla Model 3

Глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter о планах компании научить электрокары «разговаривать» с пешеходами. Об этом сообщило издание «Популярная механика».

По планам предприятия «общаться» автомобили будут с использованием внешних динамиков.

Илон Маск поделился видео, на котором проезжает Tesla Model 3, проигрывая запись голоса.

На данный момент неясно, чем именно будет данная функция, как и в каких случаях будет использоваться. Впрочем, на вопрос пользователя Twitter о том, станут ли ее использовать в охранном режиме Sentry Mode, недавно добавленном электромобилям Tesla (он включает запись с камер машины при детектировании движения рядом с ней), Илон Маск ответил утвердительно.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/140465/
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