Электромобили Tesla научат «разговаривать»

Глава Tesla Илон Маск сообщил в Twitter о планах компании научить электрокары «разговаривать» с пешеходами. Об этом сообщило издание «Популярная механика».
По планам предприятия «общаться» автомобили будут с использованием внешних динамиков.
Илон Маск поделился видео, на котором проезжает Tesla Model 3, проигрывая запись голоса.
На данный момент неясно, чем именно будет данная функция, как и в каких случаях будет использоваться. Впрочем, на вопрос пользователя Twitter о том, станут ли ее использовать в охранном режиме Sentry Mode, недавно добавленном электромобилям Tesla (он включает запись с камер машины при детектировании движения рядом с ней), Илон Маск ответил утвердительно.