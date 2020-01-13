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Техноблог

Google просят избавиться от приложений, которые передают данные на сторону

Более 50 правозащитников, включая благотворительную организацию Privacy International, просят Google предпринять меры против обилия никому не нужных предустановленных приложений на устройствах с операционной системой Android. Об этом пишет IXBT.

Отмечается, что многие приложения не только занимают ценное место на накопителе, но и представляют опасность. «91 процент таких «мусорных» предустановленных приложений недоступны в Google Play Store, а значит они избежали многих этапов проверки в системе безопасности, которая защищает пользователей от вредоносных приложений. Такие приложения нельзя удалить, а пользователи могут не знать о том, что их данные передаются на сторону», — говорится в обращении.

Правозащитники отметили: конфиденциальность не может быть роскошью, предлагаемой только тем людям, которые могут себе это позволить.

У Google правозащитники просят разрешить пользователям удалять предустановленные приложения со своих устройств. К ним также следует использовать те же процедуры по проверке на безопасность, что и для приложений в Google Play Store. Кроме того, такие приложения должны так же обновляться, как и устанавливаемые пользователями.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/140311/
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