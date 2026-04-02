Загрузку Android-приложений из интернета пользователям усложнят

Корпорация Google усложнит загрузку Android-приложений вне магазина Google Play. Об этом сообщило издание Android Authority.

В настоящий момент пользователи Android могут устанавливать приложения через официальный магазин Google Play и другие сторонние сервисы, а также просто загружая файл из интернета.

С 1 апреля Google в тестовом режиме начал проверять разработчиков программ, что может усложнить жизнь пользователям Android.

Новая системная служба Android Developer Verifier в августе предоставит доступ для всех пользователей к расширенной функции установки приложений из сторонних источников.

В сентябре в отдельных странах — Бразилия, Индонезия, Сингапур и Таиланд — начнут действовать новые правила для разработчиков. С этого момента для установки и обновления приложений Android программы должны быть зарегистрированы проверенными разработчиками. Если разработчик конкретного сервиса не оформил регистрацию, которая может быть платной, смартфон может заблокировать установку приложения.

Специалисты уточнили, что с 2027 года новые правила вступят в силу по всему миру. В Google заявили, что вводят такое ограничение для того, чтобы защитить пользователей смартфонов от вредоносных программ. Согласно внутренней статистике компании, в скачанных в обход Google Play приложениях вирусы встречаются в 90 раз чаще.
