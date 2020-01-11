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Техноблог

Первый в мире круглый смартфон представили на выставке в Лас-Вегасе

Фото CNet. Прототип круглого смартфона от Cyrcle

На выставке CES-2020 в Лас-Вегасе компания Cyrcle представила концепт-смартфон, который получил круглые корпус и дисплей с диагональю 3,45 дюйма. Об этом сообщило издание CNet.

Глава Cyrcle Кристина Сир пояснила, что популярные приложения сохранят оригинальный квадратный интерфейс, но будут адаптированы под необычный формат смартфона.

Прототип Cyrcle получил 2 гигабайта оперативной и 16 гигабайт внутренней памяти. На задней панели две 13-мегапиксельные камеры. Емкость аккумулятора составляет 2 000 мАч.

CNet
Фото CNet. Прототип круглого смартфона от Cyrcle

Пока внешний вид телефона сложно оценить. На выставку привезли прототип, корпус которого сделали на 3D-принтере с очень заметными неровностями и неаккуратно прорезанными разъемами.

Cyrcle намерена выпустить необычный смартфон в 2021 году по цене $700.
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