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Техноблог

Британские полицейские недовольны электромобилями — не годятся для погонь

Фото из интернета. Электромобили разочаровали британских полицейских

Полиция Британии потратила миллионы фунтов стерлингов на электромобили, которые, по их признанию, бесполезны для преследования подозреваемых или для того, чтобы быстрее добраться на место для оказания помощи жертве. Об этом пишет издание «За рулем».

При этом полиция уже закупила минимум 448 экологически чистых транспортных средств. Но оказалось, что почти все они используются в рутинной жизни или начальниками, чтобы добраться до работы.

В официальных полицейских отчетах признали, что электромобили не могут удовлетворить требованиям быстрого реагирования или преследования преступников. Они заряжаются слишком долго, чтобы быть готовыми к экстренным вызовам, и могут неожиданно разрядиться до окончания смены.

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Скотленд-Ярд располагает 134 электромобилями и хочет сделать весь свой парк зеленым к 2050 году, чтобы избежать необходимости платить ежедневный экологический сбор в 12,5 фунта стерлингов за въезд в «зону сверхнизких выбросов».

Столичная полиция приобрела электрокары BMW, Mitsubishi и Toyota, а теперь для скоростных погонь нужно еще приобрести и дизельные автомобили. Во внутреннем отчете признается, что электромобили еще не настолько совершенны, чтобы соответствовать задачам органов правопорядка.

Кентская полиция, имеющая два Nissan Leafs и BMW i3, признается: «У электромобилей нет достаточного запаса хода, и для зарядки требуется слишком много времени, что является серьезным препятствием для их массового применения».
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