Самым продаваемым смартфоном 2019 года стал iPhone XR

Аналитическая компания Counterpoint Research подготовила отчет о самых продаваемых смартфонах в мире за третий квартал 2019 года. iPhone XR занимает первое место третий раз, сообщил портал @hi-tech.

По итогам III квартала 2019 года (с июля по сентябрь) самым популярным смартфоном стал iPhone XR, как и в первых двух. Один смартфон Apple занимает долю в три процента от всех проданных смартфонов за это время.

Всего в топ-10 попало два iPhone, три Galaxy, три Oppo, один Xiaomi и Huawei. При этом смартфоны Apple и Huawei единственные в списке стоят дороже 50 тысяч сомов, все остальные — модели среднего ценового сегмента и бюджетники.

Фото @hi-tech. Топ самых продаваемых в мире смартфонов

Помимо прошлогоднего iPhone XR, в список попал новый iPhone 11 — он на пятом месте. Но в топе нет ни одного флагмана iPhone 11 Pro или 11 Pro Max. Так что у Apple пользуются популярностью только младшие модели.