Древнейший лес возрастом более 300 миллионов лет нашли в Нью-Йорке

В пригороде Нью-Йорка (США) нашли окаменелости самого древнего леса в мире. Об этом сообщило издание Science Alert.

Корни шириной почти 11 метров отмечают местность, где когда-то давно росли одни из первых деревьев на планете. Ученые считают, что многие из них принадлежат растениям рода Археоптерис, которые существовали почти 400 миллионов лет назад. Это дерево относилось к древовидным растениям с папоротниковидными листьями.

Фото Science Alert. Останки древнего леса

Археоптерис был одним из первых видов растений, которые использовали листья для поглощения углекислого газа из воздуха. То есть они отвечали за то, какой стала экосистема Земли спустя миллионы лет.

Сейчас на карте ученых окаменелый лес отмечен площадью свыше 3 тысяч квадратных метров. В останках обнаружили еще два древних вида деревьев: один из класса кладоксиловидных, а второй исследователям еще предстоит определить.

Пока это самые старые останки леса, известные биологам. Однако не исключено, что в дальнейшем обнаружатся и более древние окаменелости.

Древний лес, скорее всего, был уничтожен наводнением, так как среди корней исследователи обнаружили окаменелости рыбы.