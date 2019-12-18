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Гробницу древних греков возрастом 3 500 лет нашли археологи

Исследователи обнаружили место захоронения двух людей, умерших 3 500 лет назад, в Греции эпохи Бронзового века. Об этом сообщило издание Science Alert.

По словам археологов, похороненные занимали высокое положение в обществе. Их гробницы когда-то покрывало сусальное золото.

Science Alert
Фото Science Alert. Место раскопок

Открытие сделали в Пилосе, рядом с другой важной для историков могилой Воина с грифоном, обнаруженной в 2015 году. В ней хранилось более 3 тысяч фрагментов драгоценностей, включая ювелирные изделия, бисер, оружие и резные фигурки.

Найденные гробницы древних греков представляют не меньшую ценность, утверждают археологи Джек Дэвис и Шерон Стокер из Университета Цинциннати.

Science Alert
Фото Science Alert. Одна из находок — золотое кольцо

В похожих на ульи усыпальницах обнаружили тысячи фрагментов сусального золота и множество других украшений, датируемых периодом между 1600 и 1100 годами до нашей эры.

Обе гробницы за прошедшие тысячелетия обрушились и покрылись растительностью. Раскопки заняли более 18 месяцев. Могилам присвоили названия «Толос VI» и «Толос VII».

  • Толосами в древнегреческой архитектуре называли круглые сооружения, которые выполняли функцию святилища либо гробницы, либо музыкального зала.
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