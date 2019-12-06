Древнейший в мире храм обнаружили турецкие археологи

Турецкие археологи обнаружили остатки античного храма, который может оказаться древнее храмового комплекса Гебекли-Тепе, считающегося сейчас древнейшим из крупных мегалитических сооружений в мире. Об этом сообщила «Фергана» со ссылкой на издание Daily Sabah.

Отстатки храма обнаружили на юго-востоке турецкой провинции Мардин (на границе с Сирией), в местности Бончуклу Тарла (буквально — «Бисерное поле»), рассказал ректор университета Мардин Артуклу Ибрагим Очкошар.

По оценке археологов, неолитический храм с четырьмя стелами напоминает Гебекли-Тепе (буквально — «Пузатый холм») в Эдессе, но предположительно на 1000 лет древнее него.

Раскопки в Бончуклу Тарла начали в 2012 году. Сейчас ученые перешли к этапу углеродного анализа находок.

Фото Dailysabah.com. Бончуклу Тарла

Эту область в разное время населяли шумеры, аккадцы, вавилоняне, хетты, ассирийцы, римляне, сельджуки и османы. Всего здесь жили представители 25 цивилизаций.

Археолог из того же университета Эргюль Кодаш заявил, что оседлая жизнь началась здесь в 12 тысячелетии до нашей эры. «В поселении, помимо многих домов и жилых помещений, обнаружены несколько специальных сооружений, которые мы можем назвать храмами», — отметил он.