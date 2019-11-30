Самые мощные смартфоны в мире на конец 2019 года определили эксперты

Разработчики AnTuTu опубликовали список наиболее производительных флагманских смартфонов. Об этом сообщил портал RG Digital.

Лидером рейтинга стал игровой монстр Asus ROG Phone II, который имеет 12 гигабайт оперативной и 512 гигабайт встроенной памяти. Цена аппарата в такой конфигурации около 70 тысяч сомов.

В список самых мощных флагманов также вошли OnePlus 7T Pro и OnePlus 7T, которые в разных конфигурациях заняли места со второго по пятое. Замыкают десятку лидеров Samsung Galaxy Note 10 Plus на базе процессора Snapdragon 855, Asus ZenFone 6 и четыре флагмана Samsung, работающие на чипе Exynos 9825.