Новые загадочные гигантские рисунки нашли в пустыне Наска

Японские ученые из университета Ямагата обнаружили в пустыне Наска (Перу) больше ста новых рисунков гигантского размера. Об этом сообщил портал @hi-tech.

На плато изображены огромные животные, монстры, а также линии и загадочные существа.

143 геоглифа обнаружили при проведении полевых работ, некоторые из древних рисунков определили с помощью искусственного интеллекта. Специалисты относят изображения к периоду с 100 года до нашей эры до 300 года нашей эры.

В настоящий момент исследователи работают над созданием карты местности на основе полученных снимков с воздуха. Ученые надеются, что новые результаты помогут раскрыть загадку линий Наска в целом.