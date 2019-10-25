В России на дне Волги обнаружили корабль, которому около 600 лет

В России на дне реки Волги обнаружили останки древней ладьи, которой около 600 лет. Ее остов увидели монахи из близлежащего монастыря и сообщили об этом ученым, пишет портал @hi-tech.

Фото пресс-службы СамГТУ. Остов корабля

Изучали корабль сотрудники Самарского государственного технического университета. Работы вели с помощью подводного робота и подводных ультразвуковых сканирующих приборов.

В ходе исследования поверхность подняли гвоздь и кусок древесины из корпуса. Радиоуглеродный анализ фрагментов показал, что корабль затонул примерно в 1330-1490 годах, еще до правления Ивана Грозного.

Фото пресс-службы СамГТУ. Изображение корпуса, полученное в ходе исследований

Судно лежит на глубине примерно 10 метров под водой. Его размеры велики для тех времен — 50 метров в длину и около 20 в ширину. Кто мог плавать на этой ладье, ученые пока не могут даже предположить.

В то время на территории Поволжья еще не установилась власть России. Реку использовали для судоходства самые разные народы. Это самый крупный корабль той эпохи, обнаруженный в России.