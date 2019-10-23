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Техноблог

Бренд Hummer планируют возродить в виде электромобиля

Концерн General Motors в 2021 году может выпустить электромобили под маркой Hummer. Полноразмерный пикап на электротяге ценой от $90 тысяч станет первенцем переоборудованного под такое производство завода Detroit-Hamtramck в городе Детройте (штат Мичиган), сообщило Reuters.

Проект электромобиля, предварительно именуемого Project O, имеет высокие шансы обрести культовую марку Hummer. Бренд Hummer покинул рынок в 2009 году в разгар финансового кризиса.

пресс-службы Hummer
Фото пресс-службы Hummer. Легендарный и дорогой Hummer

В основу новинки ляжет полностью новая модульная платформа, позволяющая варьировать все типы привода, батареи различной емкости и разные типы кузовов.

По данным президента GM Марка Реусса, к 2024 году на этой базе выпустят 20 новых электромобилей разных марок — преимущественно пикапов и внедорожников/кроссоверов.

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Для этого GM переоборудует под производство литий-ионных батарей один из заводов в штате Огайо. Проект стоимостью $1,3 миллиарда реализуют совместно с компанией Workhorse Group, специализирующейся на постройке фургонов на электротяге.

Масштабная экспансия на развивающийся рынок электромобилей — ключевой пункт производственного плана GM на ближайшие годы. В его рамках в модернизацию заводов концерна в США инвестируют $9 миллиардов.
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