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Техноблог

До 40 миллионов владельцев смартфонов Samsung оказались под угрозой

Фото AKKet. Смартфон Samsung Galaxy S10

Южнокорейская корпорация подтвердила, что уязвимость операционной системы Android угрожает пользователям мобильных устройств из модельных линеек Galaxy и Galaxy Note. Об этом пишет издание Forbes.

Выявленные риски касаются в том числе флагманских модельных линеек Galaxy (S8, S9, S10e и других) и Note (9, 10, 10 Plus).

Всего Samsung обнаружила 21 уязвимость.

Из них всего четыре относятся к Android, остальные 17 несут угрозу для интерфейса One UI. Из четырех уязвимостей в Android три высокой степени риска и лишь одна — критической.

Ее деталей Samsung не раскрывает. Как отметил эксперт по кибербезопасности Дэйви Уиндер, критическая уязвимость грозит владельцам таких популярных смартфонов, как Galaxy S9 и Note 9. С учетом того, что в мире около 30 миллионов пользователей Galaxy S9 и 10 миллионов пользователей Note 9, проблема затрагивает около 40 миллионов человек, заключил он.

В примечаниях к обновлению патчей безопасности Samsung указывает, что компания, в частности, обеспечила более эффективную защиту IMEI — международного идентификатора мобильных устройств.

По данным производителя, это должно усложнить задачу хакерам, которые пытаются «манипулировать» IMEI.

Портал T3 предположил, что Samsung усовершенствовала систему безопасности IMEI, чтобы злоумышленники не могли перепродавать краденые смартфоны из черного списка производителя.
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