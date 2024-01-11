Взламывать iPhone научилась китайская полиция

Китайские инженеры полиции Пекина научились взламывать AirDrop — функцию техники Apple, предназначенную для передачи данных через Bluetooth. Об этом сообщил Bloomberg.

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Издание сослалось на сообщения властей. С помощью нового способа правоохранительные органы могут отследить, с какого устройства передана та или иная информация, и назвать его владельца.

Полицейские отметили, что AirDrop часто используют нарушители порядка, которые делятся различными медиафайлами в общественных местах. Пользователь, получающий фотографию или видео на свой девайс через Bluetooth, не знает контакта отправителя — AirDrop шифрует его данные. Однако специалисты из Пекина заявили, что смогли обойти защиту.

«Наш метод повышает эффективность и точность при раскрытии дел и предотвращает распространение неуместных файлов, а также потенциальное дурное влияние», — сообщили в полиции.

Известно, что новый способ взлома уже привел к задержаниям.

Журналисты Bloomberg обратились в Apple, но представители компании не ответили на запрос.

Кстати, в декабре руководители корпорации отметили высокую устойчивость iPhone к хакерским атакам. В компании похвастались, что за год ни один смартфон, работающий в режиме Lockdown Mode, не удалось взломать.