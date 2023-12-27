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Техноблог

Обнаружен вирус «Хамелеон», виртуозно ворующий пароли на смартфонах

Вирусная программа Chameleon распространяется через сервис Zombinder — набор приложений, выдающих себя за популярный браузер Google Chrome. Создатели «Хамелеона» научили программу отключать некоторые функции смартфона, а затем воровать личные данные, пишет издание BleepingComputer.

Одна из особенностей опасного программного обеспечения — возможность отключения биометрического сенсора на Android-смартфоне. В этом случае аппарат выдает ошибку при попытке снять блокировку — для входа пользователю приходится вводить цифровой пароль. Затем вирус ворует данные владельца девайса.

«Хамелеон» умеет выдавать фейковую HTML-страницу за раздел с настройками. Так программа похищает пароли и прочие конфиденциальные данные. Вирус работает на смартфонах под управлением Android 13 и более ранних версий ОС.

Внимание! В качестве мер защиты от «Хамелеона» специалисты ThreatFabric рекомендовали включить функцию Play Protect и избегать установку программ через APK-файлы.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/283236/
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