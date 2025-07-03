Самый тонкий. Толщина Samsung Galaxy Z Fold7 составит всего 8,9 миллиметра

В преддверии презентации Galaxy Unpacked, запланированной на 9 июля, в Сети появились новые фото складных смартфонов Samsung следующего поколения — Galaxy Z Fold7 и Galaxy Z Flip7. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Согласно инсайдерской информации, оба устройства получат значительные улучшения в дизайне, а Z Fold7 будет претендовать на звание одного из самых тонких складных смартфонов в мире.

По данным Setsuna Digital, толщина Galaxy Z Fold7 составит всего 8,9 миллиметра в сложенном виде и 4,2 миллиметра — в разложенном. Таким образом, по этому параметру он сравняется с Oppo Find N5, самым тонким складным Android-смартфоном на сегодня, и не будет уступать грядущему Honor Magic V5. Вес устройства уменьшится до 215 граммов по сравнению с 239 граммами у предшественника.

Сообщается, что корпус Z Fold7 будет выполнен из обновленного алюминиевого сплава Armor Aluminum, а задняя панель — из стеклокерамики. Ожидается, что гаджет оснастят 6,5-дюймовым внешним и 8-дюймовым внутренним AMOLED-экранами с частотой обновления 120 герц. За производительность будет отвечать чип Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Камерный блок будет включать основной сенсор на 200 мегапикселей, сверхширокоугольный на 12 мегапикселей и телеобъектив на 10 мегапикселей с трехкратным зумом. Устройство будет поставляться с Android 16 и One UI 8.0 и получит семь лет программной поддержки.

Модель Galaxy Z Flip7 также станет тоньше: 13,7 миллиметра в сложенном и 6,5 миллиметра в разложенном виде. При этом смартфон получит увеличенный аккумулятор емкостью 4 тысячи 300 миллиампер-часов и более крупный 4,1-дюймовый внешний дисплей.