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Техноблог

Пользователей Samsung Galaxy S21 просят обновить ПО: исправлена 51 уязвимость

Пользователей Samsung Galaxy S21 просят обновить ПО. Для этого гаджета вышел патч с исправлением 51 уязвимости, сообщает портал SamMobile.

Уточняется, что обновление для Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus и Galaxy S21 Ultra устраняет 51 уязвимость в программном коде, из которых как минимум пять являются критическими.

Обновление доступно для операторских версий смартфонов пока в США. Также аналогичное обновление выпущено для стандартной версии Samsung Galaxy S21 FE с номером прошивки G990U1UESEGXL5.

В ближайшее время январские обновления безопасности будут доступны для смартфонов Samsung Galaxy S21, Galaxy S21 Plus, Galaxy S21 Ultra и Galaxy S21 FE в других странах.

Владельцам устройств рекомендуется обновить программное обеспечение, чтобы снизить риски, связанные с безопасностью.

Смартфоны серии Samsung Galaxy S21 представлены в начале 2021 года. Они оснащены фирменным чипом Exynos 2100 или Snapdragon 888 в зависимости от региона продаж.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/317025/
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