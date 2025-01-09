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Техноблог

Samsung объявила дату презентации сразу четырех моделей Galaxy S25

Корпорация Samsung официально объявила дату презентации Galaxy Unpacked, на которой представят сразу четыре флагманских смартфона. Об этом сообщает портал GSMArena.

Мероприятие пройдет 22 января 2025 года, Samsung покажет четыре смартфона Galaxy S25, в числе которых Slim-версия.

GSMArena
Фото GSMArena

По изображению можно понять, что все устройства получат скругленные углы, что подтверждает утечки о том, что флагманский Galaxy S25 Ultra откажется от угловатого дизайна корпуса.

Помимо Galaxy S25 и Galaxy S25+, которые будут различаться в основном размерами дисплея и емкостью батареи, Samsung представит совершенно новый Galaxy S25 Slim. По слухам, он будет оснащен 6,66-дюймовым дисплеем и батареей емкостью 5000 мАч. Устройство получит чип Snapdragon 8 Elite и три камеры на 200, 50 и 50 Мп.

Galaxy S25 Ultra сохранит 6,8-дюймовый дисплей, но благодаря более тонким рамкам станет компактнее относительно предшественника. Устройству приписывают флагманский Snapdragon 8 Elite и 16 гигабайт оперативной памяти.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/316240/
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