Samsung Galaxy Z Fold 6 Special Edition получил новую камеру

Корпорация Samsung анонсировала выход Galaxy Z Fold 6 Special Edition, который стал самым тонким и легким устройством в истории серии Galaxy Z Fold. В Китае, как ожидается, смартфон будет переименован в Samsung Galaxy W25. Об этом сообщает издание GizmoChina.

Фото GizmoChina

Запуск Galaxy Z Fold 6 Special Edition в Южной Корее запланирован на 25 октября по цене около $2 тысячи за версию с 16 гигабайтами оперативной памяти и 512 гигабайтами встроенной флеш-памяти в единственном цвете Black Shadow.

Основные характеристики включают толщину 10,6 миллиметра и массу 236 граммов, что делает его на 1,5 миллиметра тоньше и на 3 грамма легче, чем Galaxy Z Fold 6. Устройство оснащено рамой из армированного алюминия и передней и задней панелями из стекла Corning Gorilla Glass Victus 2.

Технические характеристики включают 200-мегапиксельную основную камеру с поддержкой OIS, 12-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль с автофокусом и 10-мегапиксельную телефотокамеру с поддержкой 3-кратного оптического зума. Устройство оснащено 4-мегапиксельной камерой под дисплеем и 10-мегапиксельной селфи-камерой на наружном экране.

Устройство оснащено аккумулятором емкостью 4400 мАч с поддержкой проводной зарядки 25 ватт и беспроводной зарядки 15 ватт.

Будет ли устройство продаваться за пределами Южной Кореи, пока не сообщается.