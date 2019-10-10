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Техноблог

iPhone 11 царапается о воздух. Пользователи жалуются на качество гаджетов Apple

Фото discussions.apple.com. Царапина на экране iPhone 11

На сайте технической поддержки Apple создали ветку обсуждений, в которой пользователи выкладывают фотографии поцарапанных экранов новеньких iPhone, дополняя их гневными комментариями: «Эти царапины появились из ниоткуда, что за дела?» Об этом пишет портал RG Digital.

Судя по числу постов, проблема носит массовый характер, и далеко не у всех получается подтвердить природу происхождения повреждений дисплеев, чтобы воспользоваться программой лояльности AppleCare.

У других владельцев дорогих гаджетов на передней панели после использования остаются пятна и разводы, которые со временем не исчезают.

discussions.apple.com
Фото discussions.apple.com . Неисчезающие пятна на экране iPhone 11

Большинство пользователей вспоминают iPhone предыдущих поколений, которые, по их словам, даже без защитных стекол и пленок стойко выдерживали соседство с ключами и металлическими предметами.

Представители 11-й серии iPhone, согласно опубликованным жалобам, повреждаются просто из-за ношения в кармане джинсов и другой одежды из плотного материала.

Один из участников форума так и вовсе утверждает, что его iPhone 11 царапается буквально «о воздух» — так быстро его устройство покрылось паутинкой мелких бороздок и микротрещин.
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