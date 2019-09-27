Audi представила новые кроссоверы RS Q3

Audi представила кроссоверы RS Q3 и RS Q3 Sportback. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».
Под капотом у RS новый пятицилиндровый бензиновый двигатель 2.5 TFSI, который благодаря использованию алюминия стал на
Привод — полный, с подключением задней оси через муфту.
У электроники есть шесть режимов, включая два максимально ориентированных на производительность — RS1 и RS2. В каком из них Audi тестировала кроссоверы на разгон с места до «сотни», не уточняется, но заявленное время — 4,5 секунды, что на три десятые меньше, чем у кроссовера прошлой версии.
Продажи RS Q3 и RS Q3 Sportback стартуют в Европе в конце 2019 года, но заказы начнут принимать с октября. Цена — от 63,5 тысячи евро.