Модель новой эры представил автоконцерн Volkswagen

Первый электрический хэтчбек концерна Volkswagen ID.3 представили официально. В компании новинку называют премьерой, сравнимой с появлением Beetle и Golf — отсюда и цифра 3 в названии, пишет издание «АвтоПарк».

Первым на рынок выйдет ID.3 1st — версия, приуроченная к началу продаж. Она оснащена 204-сильным электромотором, установленным на задней оси, и тяговой батареей на 58 киловатт-часов. Таких хэтчбеков выпустят 30 тысяч, которые уже раскуплены (цена неизвестна, но официально указан примерный прайс — менее 40 тысяч евро). Также у ID.3 будет версия с двигателем мощностью 150 лошадиных сил.

На выбор предложат батареи разной емкости — 45, 58 и 77 киловатт-часов. Запас хода — 330, 420 и 550 километров.

Производство Volkswagen ID.3 начнут в ноябре, однако это выпуск предсерийных машин. Сейчас на заводе завершают установку и отладку оборудования.

Летом 2020 года должны запустить вторую сборочную линию. И именно на лето запланированы первые поставки товарных образцов ID.3.

Volkswagen ID.3 стал первенцем на пути к электрификации моделей концерна: в следующие три года бренды, входящие в состав Volkswagen Group, выпустят 33 «зеленые» новинки.