Xiaomi выпустит планшет за $6 с батареей, заряд которой продержится год

Компания Xiaomi создала планшет для рисования MIJIA LCD Digital, который доступен для краудфандинга на платформах Xiaomi Mall и Mi Home. Об этом сообщил портал Gizmochina.

На выбор доступны две версии устройства: с 10- или 13,5-дюймовым экраном. За меньшую модель придется отдать $6, а за большую — $14.

Планшет MIJIA LCD получил стандартный минималистичный дизайн Xiaomi. Гаджет использует чувствительный к нажатиям LCD-дисплей и магнитный стилус. Вес устройства — 7 граммов .

Фото Gizmochina. Xiaomi MIJA LCD Digital

За автономность девайса отвечает миниатюрный элемент питания. Компания утверждает, что при 100 использованиях в сутки планшет может проработать 365 дней от одного заряда.