Общество

О каждом есть данные: сотрудники ГУОБДД приступили к несению службы с планшетами

В Кыргызстане сотрудники Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения приступили к несению службы с планшетами. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

пресс-службы МВД
Фото пресс-службы МВД

Отмечается, что в рамках проекта «Безопасная страна» милиция переходит на цифровые технологии.

IT-специалисты государственного предприятия «Кызмат» разработали мобильное приложение, которое уже установлено на новые планшеты сотрудников правоохранительного ведомства. А сотрудники ГУОБДД приступили к несению службы с использованием планшетов.

Приложение позволяет получать информацию о водителях и автомобилях можно проверить данные личности, водительском удостоверении, а также сведения о возможном розыске. В нем также есть информация о регистрации транспортного средства, наличии дополнительного оборудования, разрешении на тонировку стекол, нахождении автомобиля в розыске, штрафах и другие данные.
