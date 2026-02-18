01:02
Техноблог

Планшет с антишпионской версией Android представили компании Murena и Volla

Планшет Murena Volla Tablet с антишпионской версией Android представили европейские компании Murena и Volla. Он ориентирован на пользователей, уделяющих особое внимание защите персональных данных, сообщил портал 4pda.

Устройство работает под управлением /e/OS — модифицированной версии Android без сервисов Google и встроенных инструментов отслеживания. Разработчики заявляют, что система не передает пользовательские данные на сторонние серверы и предлагает каталог приложений с акцентом на приватность, при этом сохраняя совместимость с большинством Android-программ.

Планшет оснащен 12,6-дюймовым дисплеем с разрешением 2560×1600 пикселей, процессором MediaTek Helio G99, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной памяти.

Отмечается поддержка мобильной связи (4G), Wi-Fi 6, а также наличие аккумулятора емкостью 10 тысяч мАч и по одной камере спереди и сзади с разрешением 5 и 13 мегапикселей соответственно.

Планшет Murena Volla Tablet уже доступен для заказа по цене $798.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/362451/
просмотров: 250
