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Техноблог

В Китае хотят запретить автомобили с бензиновыми двигателями

Фото из интернета. Трафик на улицах китайских городов

Власти Китая изучают возможность введения частичного или полного запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, конкретнее — с бензиновыми. Такое ограничение может появиться или по всей стране сразу, или в отдельных регионах, сообщило Reuters.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая намерено сначала провести анализ спроса на бензиновые автомобили и изучить количество вредных выбросов. По итогам исследования будут принимать решения, насколько жесткие ограничения на машины с ДВС вводить.

Если в Китае запретят продажу автомобилей с бензиновыми двигателями, страна станет одним из нескольких государств в мире, где в ближайшие годы автомобили с ДВС окажутся под запретом.
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