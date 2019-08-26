В Китае хотят запретить автомобили с бензиновыми двигателями

Власти Китая изучают возможность введения частичного или полного запрета на продажу новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, конкретнее — с бензиновыми. Такое ограничение может появиться или по всей стране сразу, или в отдельных регионах, сообщило Reuters.

Министерство промышленности и информационных технологий Китая намерено сначала провести анализ спроса на бензиновые автомобили и изучить количество вредных выбросов. По итогам исследования будут принимать решения, насколько жесткие ограничения на машины с ДВС вводить.

Если в Китае запретят продажу автомобилей с бензиновыми двигателями, страна станет одним из нескольких государств в мире, где в ближайшие годы автомобили с ДВС окажутся под запретом.