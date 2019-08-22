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Техноблог

Дизайнеры показали, как может выглядеть складной смартфон Samsung Galaxy Fold 2

Всемирная организация интеллектуальной собственности опубликовала новый патент компании Samsung, в котором описано новое устройство с гибким экраном. Возможно, именно такой внешний вид получит Galaxy Fold 2. Изображениями поделилось голландское издание LetsGoDigital.

Главным отличием описанного в документе устройства от Galaxy Fold стал сгиб по горизонтальной, а не вертикальной линии. Так смартфон получает стандартный размер, а не планшета. Кроме того, специальный механизм посреди корпуса позволяет девайсу сгибаться наружу и внутрь.

Фото LetsGoDigital. Изображение запатентованного смартфона Samsung

Также новый складной механизм позволит двигать половины устройства в сложенном виде, например, чтобы приоткрыть камеру или задний динамик.

Уникальную гибкость гаджета можно использовать для съемки селфи. В патенте говорится, что датчики будут определять положение экрана, подстраивая интерфейс под необходимый формат.

Фото LetsGoDigital. Samsung Galaxy Fold 2 в представлении дизайнеров

Тем временем релиз первого Galaxy Fold должен состояться только в сентябре. Запуск первого складного смартфона отложили почти на полгода из-за конструкционных проблем. Зато его преемника могут показать уже в феврале 2020 года.

Фото LetsGoDigital. Samsung Galaxy Fold 2 в представлении дизайнеров

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