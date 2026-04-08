Xiaomi возобновляет производство складных смартфонов: первый представят летом

Компания Xiaomi после годичной паузы в развитии линейки складных смартфонов готовит выпуск новой модели, сообщает GizmoChina.

По его данным, следующим устройством бренда в этом сегменте может стать гаджет Xiaomi 17 Fold, дебют которого ожидается в начале июля 2026 года.

По данным инсайдера Kartikey Singh, изначально новинку планировали представить уже в следующем месяце вместе с Xiaomi 17 Max, однако затем сроки были сдвинуты. Дополнительную интригу создает и возможное переименование устройства: ранее предполагалось, что модель выйдет как Mix Fold 5, но теперь все больше признаков указывает на отказ Xiaomi от привычного бренда.

В базе IMEI складной смартфон компании фигурирует под номером модели 26023PN08C и кодовым именем Pecan. Особенность в том, что устройства серии Mix Fold обычно используют в коде обозначение «PX», тогда как маркировка «PN» чаще встречается у основной номерной линейки Xiaomi, включая серию Xiaomi 17. Это может свидетельствовать о том, что производитель решил встроить складную модель в основную продуктовую линейку.