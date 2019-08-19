00:02
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Курение вредит не только людям. Как сигареты погубили MacBook

Фото www.danhendricks.com

Веб-разработчик из США Дэниел Хендрикс рассказал на своем сайте о курьезном, но не веселом для него случае обращения в компанию Apple по вопросам гарантийного обслуживания. Об этом сообщил портал RG Digital.

По его словам, он привез в официальный ремонтный сервис три MacBook — для двух хотел запросить замену клавиатуры из-за известной «болячки» механизма-бабочки в рамках программы Keyboard Service Program. Третий получил повреждения случайно, и мужчина рассчитывал, что проблему решат с помощью дополнительной гарантии AppleCare+.

Читайте по теме
iPhone умудрился выжить, пролежав на дне озера два дня
Через некоторое время с Дэниелом Хендриксом связался специалист клиентского центра и пояснил, что ему отказали в обслуживании MacBook Pro 2016 и MacBook Pro 2017 из-за обширных «никотиновых повреждений», обнаруженных в устройствах, которые способны нанести вред сотрудникам.

Герой неоднозначной истории признался в пагубном пристрастии к курению. Табачный дым, по его словам, всегда витает в доме, хотя он никогда и не думал, что это может привести к потере гарантии на дорогостоящее оборудование.

Он долгое время был настоящим фанатом продукции Apple — за последние 12 лет у него было девять MacBook Pro, несколько моделей iPhone и iPad Mini, а всем знакомым и друзьям он рекомендовал покупать технику исключительно «яблочной» марки. После признания его лэптопов «биологической угрозой» веб-разработчик поменял мнение на обратное.
Ссылка:
просмотров: 118
Версия для печати
Материалы по теме
Apple представила самый мощный настольный компьютер Mac Pro
Первый компьютер Apple I продали за 32,8 миллиона сомов
Apple выпустила MacBook Pro с обновленной клавиатурой
Американец обманул Apple на $1 миллион, и теперь ему грозит 40 лет тюрьмы
Дешевый iPhone XR 2019 года показали на видео. Выглядит необычно
Apple прекратила выпуск самых дешевых iPhone
Apple засудят на $1 миллиард за ошибку распознавания лица
Куда попадают iPhone после «смерти» и что с ним происходит дальше
Почти на $1 миллион обманули Apple китайские студенты
Первые полностью беспроводные наушники Beats представила компания Apple
Популярные новости
Лучший смартфон в&nbsp;мире назвали европейские эксперты Лучший смартфон в мире назвали европейские эксперты
Захватывающее видео из&nbsp;кабины F-16 показали ВВС США Захватывающее видео из кабины F-16 показали ВВС США
Легендарный автомобиль Джеймса Бонда продали на&nbsp;аукционе за&nbsp;$6,4 миллиона Легендарный автомобиль Джеймса Бонда продали на аукционе за $6,4 миллиона
iPhone умудрился выжить, пролежав на&nbsp;дне озера два дня iPhone умудрился выжить, пролежав на дне озера два дня
Бизнес
Ремонт аэропорта &laquo;Кербен&raquo; завершен Ремонт аэропорта «Кербен» завершен
&laquo;Нам угрожали связями в&nbsp;судах&raquo;: в&nbsp;Бишкеке развернулась битва за&nbsp;&laquo;золотую&raquo; землю «Нам угрожали связями в судах»: в Бишкеке развернулась битва за «золотую» землю
Цифра дня: более 95&nbsp;процентов населения Кыргызстана имеет доступ к&nbsp;4G&nbsp;LTE от&nbsp;О! Цифра дня: более 95 процентов населения Кыргызстана имеет доступ к 4G LTE от О!
MegaCom: Твой дом&nbsp;&mdash; твой MegaHome! MegaCom: Твой дом — твой MegaHome!