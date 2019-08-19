Курение вредит не только людям. Как сигареты погубили MacBook

Веб-разработчик из США Дэниел Хендрикс рассказал на своем сайте о курьезном, но не веселом для него случае обращения в компанию Apple по вопросам гарантийного обслуживания. Об этом сообщил портал RG Digital.

По его словам, он привез в официальный ремонтный сервис три MacBook — для двух хотел запросить замену клавиатуры из-за известной «болячки» механизма-бабочки в рамках программы Keyboard Service Program. Третий получил повреждения случайно, и мужчина рассчитывал, что проблему решат с помощью дополнительной гарантии AppleCare+.

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Через некоторое время с Дэниелом Хендриксом связался специалист клиентского центра и пояснил, что ему отказали в обслуживании MacBook Pro 2016 и MacBook Pro 2017 из-за обширных «никотиновых повреждений», обнаруженных в устройствах, которые способны нанести вред сотрудникам.

Герой неоднозначной истории признался в пагубном пристрастии к курению. Табачный дым, по его словам, всегда витает в доме, хотя он никогда и не думал, что это может привести к потере гарантии на дорогостоящее оборудование.

Он долгое время был настоящим фанатом продукции Apple — за последние 12 лет у него было девять MacBook Pro, несколько моделей iPhone и iPad Mini, а всем знакомым и друзьям он рекомендовал покупать технику исключительно «яблочной» марки. После признания его лэптопов «биологической угрозой» веб-разработчик поменял мнение на обратное.