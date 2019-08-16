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Техноблог

iPhone умудрился выжить, пролежав на дне озера два дня

Фото YouTube. Возвращение спасенного «утопленника» хозяину

Сотрудник одного из парков водных видов спорта в Великобритании неудачно уронил в воду свой iPhone X. Смартфон провел под водой двое суток и выжил, рассказали на YouTube-канале Underwater Hunters дайверы.

Они и провели «спасательную операцию» и достали гаджет со дна озера. Удивительно, но устройство не испортилось и полностью сохранило работоспособность.

Интересно, что телефон принимал вызовы даже на дне озера.

Согласно официальным данным, iPhone X имеет степень защиты от воды IP67. Это означает, что он способен выдержать погружение на глубину до 1 метра длительностью до 30 минут.
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