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Техноблог

Кроссовер для богатых с девятью дверьми представили в Китае

Фото пресс-службы Human Horizons. Концепт кроссовера HiPhi 1

Китайский стартап Human Horizons, который возглавил бывший руководитель спецпроектов Jaguar Land Rover Марк Стэнтон, презентовал концепт кроссовера под названием HiPhi 1. Автомобиль должен поступить в продажу в течение двух лет, сообщило издание «АвтоПарк».

Human Horizons позиционируют себя в качестве высокотехнологичной компании, специализирующейся на «умных транспортных средствах, умных пассажироперевозках и городах». Компания планирует разработать несколько моделей электромобилей премиум-класса, ориентированных на китайский рынок.

Фото пресс-службы Human Horizons. Концепт кроссовера HiPhi 1

Концепт HiPhi 1 имеет... девять дверей. Все они без ручек и открываются при помощи электропривода. Ручки не нужны, так как автомобиль сам решит, открывать дверь или нет — в автомобиле установлена система распознавания лиц.

Кроссовер длиной 5,2 метра предоставляет пассажирам много места: в салоне три ряда сидений, в каждом — по два кресла.

HiPhi 1 предложат с аккумуляторными блоками разной емкости. Самый большой позволит проехать свыше 640 километров.

Как сообщил Марк Стэнтон на презентации концепта HiPhi 1, у автомобиля будут заднеприводные и полноприводные версии. До 100 километров автомобиль сможет разгоняться, по словам разработчиков, за 3,9 секунды.

Производство наладят в Китае, на одном из предприятий, ранее выпускавшем автомобили Kia. Завод уже переоборудовали. Поставки первых HiPhi 1 должны начаться в 2021 году.
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