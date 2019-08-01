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Техноблог

Парусный космический корабль с помощью света поднялся на орбиту Земли

Фото Planetary Society. Раскрытый парус LightSail 2

Корабль LightSail 2 успешно поднялся на орбиту Земли, используя парус с солнечными батареями. Об этом сообщил Planetary Society.

LightSail 2 — первый в мире компактный летательный аппарат, который продемонстрировал концепцию полета в космосе с помощью паруса.

Теперь создатели корабля планируют, что он проведет на орбите еще около месяца, пока они будут заниматься улучшением его управления через обновления ПО и нового оборудования.

Через месяц LightSail 2 начнет плавно сходить с орбиты. Ожидается, что этот процесс займет около года.

Фото Planetary Society. Покадровое развертывание паруса LightSail 2

LightSail стал очень редким примером в современной космонавтике. Во-первых, этот проект преимущественно финансируется за счет краудфандинга. Во-вторых, его создатели намерены делиться своими данными с другими организациями для реализации своих планов, например, NASA.
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