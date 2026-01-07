«Роскосмос» опубликовал фото туманности, которую называют «Рождественская елка».
Туманность NGC 2264, прозванная «Рождественской елкой» за сходство с праздничным деревом, находится в созвездии Единорога.
Она включает в себя Коническую туманность (форма маленькой перевернутой елки вверху кадра) и туманность «Лисий мех» в середине этого объекта.
Фотограф Николай Вдовин сделал этот снимок специально для любителей астрофото. Благодаря такому изображению можно увидеть рождение новых звезд прямо в сердце нашей Галактики.