Техноблог

«Роскосмос» опубликовал фото туманности, которую называют «Рождественская елка»

«Роскосмоса»
Фото «Роскосмоса»

Туманность NGC 2264, прозванная «Рождественской елкой» за сходство с праздничным деревом, находится в созвездии Единорога.

Она включает в себя Коническую туманность (форма маленькой перевернутой елки вверху кадра) и туманность «Лисий мех» в середине этого объекта.

Фотограф Николай Вдовин сделал этот снимок специально для любителей астрофото. Благодаря такому изображению можно увидеть рождение новых звезд прямо в сердце нашей Галактики.
