Комета Lemmon приблизится к Земле на 89 миллионов километров

Комета Lemmon (C/2025 A6) пройдет на минимальном расстоянии от Земли через три дня, 21 октября. Дистанция составит около 89 миллионов километров, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Специалисты отметили, что комету, вероятнее всего, не увидеть невооруженным глазом. Однако ее можно найти с помощью относительно недорогих фотоаппаратов с хорошей светосилой или простых домашних телескопов.

Комета будет наблюдаться как минимум до конца октября — первых чисел ноября. В настоящий момент она перемещается от созвездия Гончих Псов в сторону созвездия Волопаса. Ближайшая яркая звезда на небе — Арктур.