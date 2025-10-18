00:36
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.09
Техноблог

Комета Lemmon приблизится к Земле на 89 миллионов километров

Фото Telegram-канал лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Комета Lemmon, приближающаяся к Земле

Комета Lemmon (C/2025 A6) пройдет на минимальном расстоянии от Земли через три дня, 21 октября. Дистанция составит около 89 миллионов километров, сообщила лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Специалисты отметили, что комету, вероятнее всего, не увидеть невооруженным глазом. Однако ее можно найти с помощью относительно недорогих фотоаппаратов с хорошей светосилой или простых домашних телескопов.

Комета будет наблюдаться как минимум до конца октября — первых чисел ноября. В настоящий момент она перемещается от созвездия Гончих Псов в сторону созвездия Волопаса. Ближайшая яркая звезда на небе — Арктур.
Ссылка: https://24.kg/tehnoblog/347671/
просмотров: 195
Версия для печати
Материалы по теме
Первая казахстанка отправится в космос. Что о ней известно
Мэрия Бишкека получила космические снимки города: для чего они нужны
Россия перенесла сроки миссий на Луну и Венеру
Роскосмос и NASA договорились о продлении работы МКС
В Великобритании впервые на должность королевского астронома назначена женщина
Атака инопланетян в ноябре? На Землю может приблизиться загадочный объект
Америка НАСАнын каржылоосун кыскартып, 5 миң кызматкерин иштен алат
Редкое атмосферное явление — разряд молнии — удалось снять астронавту NASA
Астронавты-любители из Индии, Венгрии и Польши впервые отправились на МКС
Китай испытал первую многоразовую ракету, аналог SpaceX Starship
Популярные новости
Мечта домохозяйки. В&nbsp;Сингапуре начали мыть окна с&nbsp;помощью беспилотников Мечта домохозяйки. В Сингапуре начали мыть окна с помощью беспилотников
Угроза приватности. Отраженные сигналы Wi-Fi позволяют идентифицировать человека Угроза приватности. Отраженные сигналы Wi-Fi позволяют идентифицировать человека
Для успешной колонизации Марса нужно 100 тысяч добровольцев, заявил Илон Маск Для успешной колонизации Марса нужно 100 тысяч добровольцев, заявил Илон Маск
Золото и&nbsp;кожа. Компания Vertu вернулась на&nbsp;рынок смартфонов с&nbsp;новой моделью Золото и кожа. Компания Vertu вернулась на рынок смартфонов с новой моделью
Бизнес
Великобритания поддерживает реформы и&nbsp;модернизацию Узбекистана Великобритания поддерживает реформы и модернизацию Узбекистана
Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и&nbsp;как защититься Телефонные мошенники атакуют: самые популярные схемы сейчас и как защититься
Цены на&nbsp;топливо в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;России почти сравнялись Цены на топливо в Кыргызстане и России почти сравнялись
Получайте переводы KWIKPAY из&nbsp;России по&nbsp;коду в&nbsp;мобильном приложении &laquo;Компаньон&raquo; Получайте переводы KWIKPAY из России по коду в мобильном приложении «Компаньон»
19 октября, воскресенье
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
18 октября, суббота
23:43
Комета Lemmon приблизится к Земле на 89 миллионов километров
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:31
Золото и кожа. Компания Vertu вернулась на рынок смартфонов с новой моделью
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 19 октября: ожидаются дожди
20:39
Кыргызстанки вышли в плей-офф чемпионата мира по пляжному волейболу в Мексике