Беспилотную «ГАЗель» начали тестировать в России

Нижегородский автомобильный завод начал тестирование беспилотной модификации «ГАЗели Next». Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Речь о полностью автономных транспортных средствах, беспилотники на базе «ГАЗели» проходят испытания — как на специально подготовленном полигоне, так и на территории завода.

Помимо этого, в стратегию развития ГАЗа входят планы по внедрению в автомобили автоматизированных систем помощи водителю ADAS (Advanced driver assistance systems) с целью повышения безопасности и комфортности вождения.