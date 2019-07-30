21:47
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Обновленный Mitsubishi Pajero Sport представили официально

Фото пресс-службы Mitsubishi. Mitsubishi Pajero Sport

Компания Mitsubishi представила в Таиланде обновленный Pajero Sport. Дизайн передней и задней частей автомобиля пересмотрен в соответствии с фирменным стилем бренда, в результате чего внедорожник стал походить на L200. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Главным изменением интерьера стал отказ от аналоговой панели приборов в пользу цифровой — в рестайлинговом Pajero Sport информация отображается на 8-дюймовом экране. Также в салоне появилась новая центральная консоль. Переделаны блок «климата» и шайба выбора режимов полноприводной трансмиссии.

Фото пресс-службы Mitsubishi. Mitsubishi Pajero Sport

Оснащение внедорожника стало богаче за счет электропривода пятой двери с бесконтактным открыванием и механизмом безопасности. Более того, заднюю дверь теперь можно открывать и закрывать со смартфона.

Среди новых опций стоит отметить наличие систем Lane Change Assist и Rear Cross Traffic Alert: первая следит за разметкой, вторая предупреждает о приближающихся машинах при движении задним ходом.

Фото пресс-службы Mitsubishi. Mitsubishi Pajero Sport

В техническом плане изменений не произошло. В Таиланде, где стартуют продажи автомобиля, внедорожник предлагают с турбодизелем мощностью 181 лошадиную силу, который сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». На других рынках Pajero Sport можно заказать с дизелем (136 лошадиных сил) и бензиновым двигателем (219 лошадиных сил).
Ссылка:
просмотров: 59
Версия для печати
Материалы по теме
Новый Bentley Flying Spur продали на аукционе за 700 тысяч евро
Серийный автомобиль с автопилотом представили Volvo Cars и Uber
Марки машин, которые доставляют удовольствие владельцам, назвали эксперты
Самые защищенные от угона автомобили назвали в России
Ferrari представила новый суперкар с мощностью двигателя в тысячу лошадей
Ford выпустил «универсальный перехватчик» — быстрый внедорожник для полиции
Десять самых смертоносных автомобилей в мире
Bentley выпустила для поклонников книгу об истории марки за 200 тысяч фунтов
Десять самых надежных марок автомобилей определили британские эксперты
Десятка самых продаваемых автомобилей в истории
Популярные новости
Лучшие фото 2019&nbsp;года, сделанные на&nbsp;iPhone, выбрала компания Apple Лучшие фото 2019 года, сделанные на iPhone, выбрала компания Apple
Свой первый 5G-смартфон представила компания Huawei Свой первый 5G-смартфон представила компания Huawei
WhatsApp на&nbsp;компьютерах станет независимым от&nbsp;смартфонов WhatsApp на компьютерах станет независимым от смартфонов
Новый Bentley Flying Spur продали на&nbsp;аукционе за&nbsp;700 тысяч евро Новый Bentley Flying Spur продали на аукционе за 700 тысяч евро
Бизнес
Выиграй билеты на&nbsp;самое крутое событие этого лета Asia Session Fest&nbsp;&mdash; 2019! Выиграй билеты на самое крутое событие этого лета Asia Session Fest — 2019!
Кыргызтелеком: Безлимитные звонки внутри области и&nbsp;населенного пункта Кыргызтелеком: Безлимитные звонки внутри области и населенного пункта
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
MegaCom продолжает развитие сети 4G&nbsp;LTE MegaCom продолжает развитие сети 4G LTE