Обновленный Mitsubishi Pajero Sport представили официально

Компания Mitsubishi представила в Таиланде обновленный Pajero Sport. Дизайн передней и задней частей автомобиля пересмотрен в соответствии с фирменным стилем бренда, в результате чего внедорожник стал походить на L200. Об этом сообщило издание «АвтоПарк».

Главным изменением интерьера стал отказ от аналоговой панели приборов в пользу цифровой — в рестайлинговом Pajero Sport информация отображается на 8-дюймовом экране. Также в салоне появилась новая центральная консоль. Переделаны блок «климата» и шайба выбора режимов полноприводной трансмиссии.

Фото пресс-службы Mitsubishi. Mitsubishi Pajero Sport

Оснащение внедорожника стало богаче за счет электропривода пятой двери с бесконтактным открыванием и механизмом безопасности. Более того, заднюю дверь теперь можно открывать и закрывать со смартфона.

Среди новых опций стоит отметить наличие систем Lane Change Assist и Rear Cross Traffic Alert: первая следит за разметкой, вторая предупреждает о приближающихся машинах при движении задним ходом.

Фото пресс-службы Mitsubishi. Mitsubishi Pajero Sport

В техническом плане изменений не произошло. В Таиланде, где стартуют продажи автомобиля, внедорожник предлагают с турбодизелем мощностью 181 лошадиную силу, который сочетается с восьмиступенчатым «автоматом». На других рынках Pajero Sport можно заказать с дизелем (136 лошадиных сил) и бензиновым двигателем (219 лошадиных сил).