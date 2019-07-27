Новый Bentley Flying Spur продали на аукционе за 700 тысяч евро

Первый экземпляр нового седана Bentley Flying Spur First Edition выставили на аукцион, устроенный Элтоном Джоном. Он ушел за 700 тысяч евро, сообщило издание «За рулем».

Новое поколение седана Bentley Flying Spur в Европе стоит от 200 тысяч евро, но при заказе опций цена может серьезно возрасти.

Особенностью проданной модели стало внешнее оформление кузова с шильдиками в виде флага «Юнион Джек» и стилизованными изображениями единицы. Аналогичные элементы появились и в салоне. Плюс богатая комплектация, включающая множество опций, доступных для других версий только за доплату, — и получите эксклюзивный Bentley.

Первый экземпляр Bentley Flying Spur First Edition продали на благотворительном аукционе, устроенном известным музыкантом Элтоном Джоном. Он на протяжении многих лет поддерживает собственный благотворительный фонд по борьбе со СПИДом и все вырученные от реализации автомобиля деньги направит в организацию.

Помимо статуса благотворителя и обладателя самого первого Bentley Flying Spur First Edition, новый владелец авто сможет совместно с дизайнерами марки сделать максимально персонализированный седан, выбрав его оформление и оснащение.

Технически «первая версия» от прочих комплектаций Flying Spur не отличается — под капотом турбированный W12 мощностью 635 лошадиных сил. Коробка передач — восьмиступенчатый автомат. Привод полный, а подвеска адаптивная пневматическая. Шасси впервые в истории Bentley получило все управляемые колеса.