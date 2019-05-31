Первый двухэтажный электроавтобус представила компания Hyundai

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor представила на Tech Fair — 2019 первый двухэтажный электроавтобус. Об этом сообщило агентство REGNUM.
По данным компании, двухэтажный автобус разрабатывали 18 месяцев при поддержке Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.
Длина автобуса —
Автобус оборудован дверным проемом и специальной низкой площадкой на уровне пола, специальными местами с креплениями для инвалидных колясок.
На одном заряде автобус может проехать около
Также автобус оснащен системами предупреждения о выезде за пределы полосы движения и предотвращения столкновения.