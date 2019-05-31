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Техноблог

Первый двухэтажный электроавтобус представила компания Hyundai

Фото Hyundai. Двухэтажный электроавтобус

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor представила на Tech Fair 2019 первый двухэтажный электроавтобус. Об этом сообщило агентство REGNUM.

По данным компании, двухэтажный автобус разрабатывали 18 месяцев при поддержке Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

Длина автобуса — 12,99 метра, высота — 3,99 метра, ширина — 2,5 метра. Он вмещает до 70 пассажиров (11 человек на первом этаже и 59 человек на втором).

Автобус оборудован дверным проемом и специальной низкой площадкой на уровне пола, специальными местами с креплениями для инвалидных колясок.

Фото Hyundai. Двухэтажный электроавтобус

На одном заряде автобус может проехать около 300 километров, а скорость зарядки до 100 процентов занимает 72 минуты.

Также автобус оснащен системами предупреждения о выезде за пределы полосы движения и предотвращения столкновения.
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