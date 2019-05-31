Первый двухэтажный электроавтобус представила компания Hyundai

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor представила на Tech Fair — 2019 первый двухэтажный электроавтобус. Об этом сообщило агентство REGNUM.

По данным компании, двухэтажный автобус разрабатывали 18 месяцев при поддержке Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Южной Кореи.

Длина автобуса — 12,99 метра , высота — 3,99 метра , ширина — 2,5 метра . Он вмещает до 70 пассажиров (11 человек на первом этаже и 59 человек на втором).

Автобус оборудован дверным проемом и специальной низкой площадкой на уровне пола, специальными местами с креплениями для инвалидных колясок.

Фото Hyundai. Двухэтажный электроавтобус

На одном заряде автобус может проехать около 300 километров , а скорость зарядки до 100 процентов занимает 72 минуты.

Также автобус оснащен системами предупреждения о выезде за пределы полосы движения и предотвращения столкновения.