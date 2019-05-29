Первый компьютер Apple I продали за 32,8 миллиона сомов

Apple I стал первым компьютером компании, его собирал лично Стив Возняк — партнер Стива Джобса, с которым они открыли бизнес в гараже. На аукционе продали модель 1976 года из первых партий, сообщил портал @hi-tech.

Всего произвели около 200 компьютеров Apple I. Обычно это деревянная доска с клавиатурой, но при желании можно было заказать другой корпус — например, поместить компьютер в переносной кейс.

Apple I в кейсе продали за 371 тысячу фунтов стерлингов — около 32,89 миллиона сомов.

В лот вошло несколько бонусов вроде монитора, матричного принтера и фирменной документации к компьютеру, поэтому его ценность возросла.

В 1976 году компьютер Apple I продавали за $666. Спустя 40 лет его цена выросла в 705 раз, если не учитывать изменения курса.