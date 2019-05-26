Ford Explorer 2020 года и Ford Police Interceptor Utility представили одновременно. Но автомобили похожи только внешне, сообщил портал Cnet.com.

Ford Police Interceptor получил ряд изменений, которые никогда не попадут в гражданские версии. За нестандартными стальными колесами стоит усиленная тормозная система. Рама стала тяжелее на 80 килограммов , чтобы выдерживать столкновения на скорости до 120 километров в час, а салон — не зона комфорта.

Из сходства между этими двумя внедорожниками — гибридная система, состоящая из бензинового 3,3-литрового двигателя и электромотора мощностью 44 лошадиных силы. В итоге мощность автомобиля составляет 318 лошадиных сил.

Издание отметило, что за рулем внедорожника особо не ощущается, что это одна из самых быстрых полицейских машин в мире. Ускоряется автомобиль плавно, но он достаточно бодрый, чтобы преследовать преступников даже на спорткарах.

Фото Cnet.com. Усиленная стальная рама полицейского Ford

Есть и другая версия Police Interceptor Utility с 3-литровым мотором V6 с турбонаддувом, который пользуется большей популярностью у полицейских. По данным Motor Authority, из примерно восьми тысяч заказов нового автомобиля только одна тысяча пришлась на гибридную версию.

Цену автомобиля для полиции не раскрывают, известно только, что гибридная версия обойдется примерно на $3,5 тысячи дороже бензинового собрата.