20:03
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Техноблог

Китай полностью заблокировал «Википедию»

Фото Thomas Peter/Reuters

Китайские власти заблокировали онлайн-энциклопедию «Википедия» на всех языках (на китайском ее забанили еще раньше). Блокировка сайта может быть связана с 30-й годовщиной событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года, пишет «Коммерсант».

«Wikimedia Foundation установила, что «Википедия» больше недоступна в Китае. После тщательного анализа наших отчетов о внутреннем трафике мы можем подтвердить, что она заблокирована на всех языках», — сообщила пресс-секретарь фонда Саманта Льен.

По ее словам, Wikimedia Foundation не получала каких-либо уведомлений от китайских властей.

Отдельные статьи «Википедии», например, о событиях на площади Тяньаньмэнь, Далай-ламе или Тибете блокировали и ранее. Полная блокировка сайта может быть связана с 30-й годовщиной событий на Тяньаньмэнь — массовые акции протеста студентов и жестокое их подавление проходили с середины апреля до 4 июня 1989-го.

Помимо сайтов, которые недоступны в КНР все время (среди них, например, Google, Facebook и LinkedIn), китайские власти регулярно временно блокируют тысячи порталов к подобным годовщинам.

Китай не единственная страна, блокирующая «Википедию», — в 2017 году ее заблокировали в Турции, периодически онлайн-энциклопедию блокируют в Венесуэле.
Ссылка:
просмотров: 231
Версия для печати
Материалы по теме
В День Победы в Казахстане заблокировали независимые СМИ
ГКНБ не может заблокировать все аккаунты, призывающие к экстремизму и терроризму
Какой контент в социальных сетях мониторят в первую очередь, рассказали в ГКНБ
Китай заблокировал сайт телеканала HBO после шуток в адрес Си Цзиньпина
В Кыргызстане признали экстремистским музыкальный сервис SoundCloud
Wikipedia объявила войну фейковым новостям
Википедия включила кыргызстанца в список 15 лучших авторов
Популярные новости
Xiaomi захватила лидерство в&nbsp;рейтинге самых мощных смартфонов Xiaomi захватила лидерство в рейтинге самых мощных смартфонов
Десятка самых продаваемых автомобилей в&nbsp;истории Десятка самых продаваемых автомобилей в истории
Первый &laquo;умный&raquo; пешеходный переход появился в&nbsp;Казахстане Первый «умный» пешеходный переход появился в Казахстане
Дешевый iPhone XR&nbsp;2019 года показали на&nbsp;видео. Выглядит необычно Дешевый iPhone XR 2019 года показали на видео. Выглядит необычно
Бизнес
&laquo;Росинбанк&raquo; запускает социальную ипотеку от&nbsp;6&nbsp;процентов годовых для бюджетников «Росинбанк» запускает социальную ипотеку от 6 процентов годовых для бюджетников
Снижение цен! Смартфоны Honor в&nbsp;O!Store со&nbsp;скидкой! Снижение цен! Смартфоны Honor в O!Store со скидкой!
Уволен заместитель директора ОсОО &laquo;КТ&nbsp;Мобайл&raquo; Уволен заместитель директора ОсОО «КТ Мобайл»
&laquo;Удваиваем драйв&raquo;: Выиграйте путешествие или один из&nbsp;двух кроссоверов «Удваиваем драйв»: Выиграйте путешествие или один из двух кроссоверов