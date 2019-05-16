Китай полностью заблокировал «Википедию»

Китайские власти заблокировали онлайн-энциклопедию «Википедия» на всех языках (на китайском ее забанили еще раньше). Блокировка сайта может быть связана с 30-й годовщиной событий на площади Тяньаньмэнь 1989 года, пишет «Коммерсант».

«Wikimedia Foundation установила, что «Википедия» больше недоступна в Китае. После тщательного анализа наших отчетов о внутреннем трафике мы можем подтвердить, что она заблокирована на всех языках», — сообщила пресс-секретарь фонда Саманта Льен.

По ее словам, Wikimedia Foundation не получала каких-либо уведомлений от китайских властей.

Отдельные статьи «Википедии», например, о событиях на площади Тяньаньмэнь, Далай-ламе или Тибете блокировали и ранее. Полная блокировка сайта может быть связана с 30-й годовщиной событий на Тяньаньмэнь — массовые акции протеста студентов и жестокое их подавление проходили с середины апреля до 4 июня 1989-го.

Помимо сайтов, которые недоступны в КНР все время (среди них, например, Google, Facebook и LinkedIn), китайские власти регулярно временно блокируют тысячи порталов к подобным годовщинам.

Китай не единственная страна, блокирующая «Википедию», — в 2017 году ее заблокировали в Турции, периодически онлайн-энциклопедию блокируют в Венесуэле.