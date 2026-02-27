14:32
Общество

OpenAI заблокировала аккаунты ChatGPT, связанные с Telegram-каналом «Рыбарь»

Американская компания OpenAI — разработчик ChatGPT — опубликовала отчет о случаях злоупотребления искусственным интеллектом. В документе сообщается о блокировке сети аккаунтов, связанных с российским военным Telegram-каналом «Рыбарь».

По данным компании, группа использовала ChatGPT для генерации контента для публикаций в социальных сетях. Материалы создавались на русском, английском и испанском языках. Часть из них затем размещалась в аккаунтах, аффилированных с «Рыбарем», а также на сайте проекта.

Как «стравливают» Москву и Бишкек и при чем здесь «Рыбарь»

Кроме того, чат-боту поручали формировать группы комментариев на английском языке. Эти сообщения публиковались в Telegram и социальной сети X через аккаунты, не раскрывавшие связь с каналом.

В отчете также отмечается, что основной аккаунт сети запрашивал перевод на английский язык перечня услуг, которые «Рыбарь» мог бы предлагать клиентам. Среди них — ведение аккаунтов в Telegram и X, запуск двуязычного сайта «расследовательской журналистики», ориентированного на аудиторию в Африке, размещение платных публикаций во франкоязычных СМИ и создание сети аккаунтов для распространения информации.

Отдельные запросы касались редактирования предложений, связанных с вмешательством в избирательные процессы в странах Африки. В частности, упоминались информационные кампании, сосредоточенные на Демократической Республике Конго, избирательных процессах в Бурунди и Камеруне, а также на Мадагаскаре, включая разжигание протестных настроений.

По данным российских СМИ, у Telegram-канала «Рыбарь» более 1,5 миллиона подписчиков. Его создали бывший сотрудник пресс-службы Минобороны России Михаил Звинчук и его коллега Денис Щукин. Ранее издание The Bell писало, что к финансированию проекта мог быть причастен основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
