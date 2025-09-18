Верховный лидер Афганистана приказал отключить интернет по всей стране

Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада приказал отключить интернет по всей стране. Об этом сообщает Afghanistan International (AI) со ссылкой на источники.

Фото СМИ. Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада приказал отключить интернет по всей стране

Подчеркивается, что решение о запрете оптоволоконного интернета и Wi-Fi по всей стране — окончательное, не подлежит пересмотру.

В публикации также отмечается, что по состоянию на 17 сентября интернет отсутствовал в 10 из 34 афганских провинций.

Переговоры между делегацией правительства, которая прибыла из Кабула для совещания с верховным лидером в Кандагаре, завершились безрезультатно.

Известно, что Хайбатулла Ахундзада распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипломатическим миссиям.

Отмечается, что запрет введен, чтобы «предотвратить безнравственность».

Это первый случай подобного запрета с момента захвата власти Талибаном в августе 2021 года. Правительственные учреждения, частный сектор, государственные учреждения и жилые дома в северной провинции Балх уже остались без Wi-Fi, при этом мобильный интернет пока продолжает работать.