11:03
USD 87.45
EUR 103.62
RUB 1.06
Власть

Верховный лидер Афганистана приказал отключить интернет по всей стране

Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада приказал отключить интернет по всей стране. Об этом сообщает Afghanistan International (AI) со ссылкой на источники.

СМИ
Фото СМИ. Верховный лидер Афганистана Хайбатулла Ахундзада приказал отключить интернет по всей стране

Подчеркивается, что решение о запрете оптоволоконного интернета и Wi-Fi по всей стране — окончательное, не подлежит пересмотру.

В публикации также отмечается, что по состоянию на 17 сентября интернет отсутствовал в 10 из 34 афганских провинций.

Переговоры между делегацией правительства, которая прибыла из Кабула для совещания с верховным лидером в Кандагаре, завершились безрезультатно.

Известно, что Хайбатулла Ахундзада распорядился создать новую компанию для предоставления доступа в интернет исключительно госучреждениям и дипломатическим миссиям.

Отмечается, что запрет введен, чтобы «предотвратить безнравственность».

Это первый случай подобного запрета с момента захвата власти Талибаном в августе 2021 года. Правительственные учреждения, частный сектор, государственные учреждения и жилые дома в северной провинции Балх уже остались без Wi-Fi, при этом мобильный интернет пока продолжает работать.
Ссылка: https://24.kg/vlast/343930/
просмотров: 398
Версия для печати
Материалы по теме
Казахстан закупил у Китая технологии для массовой слежки — расследование
Нехватка воды — серьезная проблема для Центральной Азии, и при чем здесь талибы
Возвращение Афганистану 57 военных вертолетов опровергли власти Узбекистана
Узбекистан согласился вернуть Афганистану 57 военных вертолетов — СМИ
После массовых протестов. Власти Непала отменили блокировку соцсетей
Глава МВД Непала ушел в отставку на фоне протестов против блокировки соцсетей
ВОЗ призвала талибов снять ограничения для женщин-медиков после землетрясения
Мрак. В Афганистане после землетрясения мужчины отказываются спасать женщин
Число погибших в результате землетрясения в Афганистане превысило 2,2 тысячи
В Афганистане при землетрясении погибло не менее 500 человек
Популярные новости
Рамзан Кадыров отреагировал на&nbsp;интервью Аллы Пугачевой, призвав не&nbsp;провоцировать Рамзан Кадыров отреагировал на интервью Аллы Пугачевой, призвав не провоцировать
В&nbsp;Кыргызстане с&nbsp;1&nbsp;октября 2025 года повышают пенсии&nbsp;&mdash; глава кабмина В Кыргызстане с 1 октября 2025 года повышают пенсии — глава кабмина
На&nbsp;Камчыбека Ташиева покушались не&nbsp;раз: от&nbsp;налета с&nbsp;оружием до&nbsp;угроз от&nbsp;бандитов На Камчыбека Ташиева покушались не раз: от налета с оружием до угроз от бандитов
Майор милиции приехал на&nbsp;джипе с&nbsp;подложными номерами, но&nbsp;заявил, что авто не&nbsp;его Майор милиции приехал на джипе с подложными номерами, но заявил, что авто не его
Бизнес
Оформи виртуальные карты Visa и&nbsp;Mastercard в&nbsp;приложении Eldik Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
Хотите VIP-номер в&nbsp;подарок? Подключайте тариф из&nbsp;линейки &laquo;Переходи на&nbsp;О! Комбо&raquo; Хотите VIP-номер в подарок? Подключайте тариф из линейки «Переходи на О! Комбо»
Кешбэк 100 процентов за&nbsp;каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада Кешбэк 100 процентов за каждую поездку: акция MegaPay для жителей Джалал-Абада
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
18 сентября, четверг
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 сентября Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 18 сент...
10:55
Оформи виртуальные карты Visa и Mastercard в приложении Eldik
10:52
В прокат выходит кыргызская драма «Вердикт»
10:44
Верховный лидер Афганистана приказал отключить интернет по всей стране
10:42
С начала года из-за границы в Кыргызстан доставили тела 327 граждан