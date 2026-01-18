«Википедии» исполнилось 25 лет: миллиарды просмотров ежемесячно

«Википедии» исполнилось 25 лет. Джимми Уэйлс и Ларри Сэнгер запустили интернет-энциклопедию 15 января 2001 года. За это время она прошла долгий путь от ресурса со всего 100 статьями до гиганта онлайн-знаний с более чем 65 миллионами статей, которые ежемесячно просматривают почти 15 миллиардов раз.

Сегодня «Википедией» управляет фонд «Викимедиа», созданный в 2003 году. В честь юбилея энциклопедии он выпустил документальный мини-сериал, посвященный восьми редакторам «Википедии» со всего мира.

Осенью прошлого года «Викимедиа» представила план, который позволит обеспечить дальнейшую поддержку «Википедии» в эпоху ИИ, несмотря на снижение трафика.

Фонд также запустил цифровую «капсулу времени», которая включает аудиозаписи от основателя «Википедии» Джимми Уэйлса, он рассказал о важных моментах в истории ресурса.

«Викимедиа» также составила список 25 самых популярных тем в «Википедии» за всю историю проекта. В топ-5 рейтинга вошли поисковые запросы о списках смертей знаменитостей, США, президенте Дональде Трампе, королеве Елизавете II и Индии.